Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до конца недели жителей столичного региона ждут дожди.

"Не будет до конца недели такого яркого солнца, которое светило в предыдущие дни", – сказал Вильфанд РИА Новости.

Метеоролог отметил, что самый дождливый день был в среду. Ночные температуры будут 9-14 градусов, а днем около 20.

Потепление в столичном регионе начнется в воскресенье, а в понедельник уже будет 25 градусов тепла днем.

"С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая 1 сентября", – добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд заявил, что на европейской части России ожидается теплый сентябрь.