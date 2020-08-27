В ближайшие дни ливней в Москве не ожидается – синоптики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни ливни и потопы в Москве не прогнозируются, но в то же время возможны небольшие дожди в четверг и пятницу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будут совершенно небольшие дождики сегодня, завтра. Как вчера, конечно, не ожидается", – цитирует его ТАСС.

Ливень, обрушившийся на столицу 26 августа, Вильфанд объяснил прохождением холодного фронта через Москву. В большинстве районов столичного региона за 12 часов выпало 15–18 миллиметров осадков, но в отдельных районах столицы выпало до 39 миллиметров, что привело к потопам.

Из-за непогоды в городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики сообщили, что из-за обильных осадков в среду Москва к концу лета перевыполнила годовую норму осадков. С начала года в Москве выпало 700,4 миллиметра осадков при годовой норме 691 миллиметр.

Уже в выходные в столичном регионе установится теплая погода. По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве будет около +20... +22 градусов, местами могут пройти кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду.

В воскресенье столбики термометров могут дойти до +24 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. По данным синоптиков, в начале следующей недели в городе будет около +30 градусов.