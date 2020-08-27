Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода установится в столичном регионе в выходные. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве будет около +20... +22 градусов, местами могут пройти кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду.

В воскресенье столбики термометров могут дойти до +24 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. По данным синоптиков, в начале следующей недели в городе будет около +30 градусов.

Накануне Москву накрыли сильные дожди. За несколько часов в столице выпало 19 миллиметров осадков, это четверть месячной нормы. Из-за непогоды в городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Синоптики сообщили, что из-за обильных осадков в среду Москва к концу лета перевыполнила годовую норму осадков. С начала года в Москве выпало 700,4 миллиметра осадков при годовой норме 691 миллиметр.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отмечал, что текущий 2020 год может стать одним из самых дождливых в Москве за всю историю наблюдений.