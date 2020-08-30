Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплое начало сентября ожидается на всей территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Синоптики рассказали, что карта прогноза средней температуры на территории России окрашена в розовый цвет. Такой тип окраски означает, что температура в РФ будет около или выше нормы.

Превышение нормы на четыре градуса ждет в сентябре Москву, юг европейской части России и Восточной Сибири. Аномальное тепло также будет в азиатской части страны.

По словам синоптиков, средняя температура в Москве в ближайшую декаду составит около +16 градусов, на юге европейской части России – от +20 до +24 градусов, на юге Восточной Сибири – около +12.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также спрогнозировал теплый сентябрь. В течение первой недели месяца в центре европейской части России столбики термометров поднимутся на два градуса выше нормы.

По его словам, температурный фон ожидается в пределах +19–23 градусов до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды вырастет давление и установится погода без осадков. При этом Вильфанд уточнил, что такое теплое покажется прохладным после экстремально жаркого последнего дня лета.

Синоптик ранее рассказывал о сроках наступления "бабьего лета". По его утверждению, обычно в России оно наступает 14 сентября. Его начало связано с народным праздником – Днем Симеона-летопроводца.

Как отметил синоптик, четких дат наступления метеорологического "бабьего лета" нет. Он добавил, что это период теплой погоды после затяжного ненастья.

Такое "бабье лето" связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое – бывает примерно два раза в три года. Однако сегодня это понятие расширили.

