Москвичам назвали сроки прихода бабьего лета

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Названы сроки прихода бабьего лета в Москву. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью РИА Новости.

Как отметил специалист, у бабьего лета не существует определенного срока. Кроме того, погодное явление может происходить не каждый год.

"Оно связано с антициклональным характером погоды. <...> Сейчас модели показывают, что в конце первой – начале второй декады, то есть на границе 9–10–11 (сентября. – Прим. ред.) должен установиться антициклон", – пояснил Варакин.

По данным синоптика, антициклон придет не только в Москву, но и на всю территорию центральной России.

"(Антициклон установится. – Прим. ред.) в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Он будет обширный и задержится на несколько дней, максимум до семи суток", – заявил Варакин.

По мнению специалиста, в данный момент трудно определить возможную продолжительность погодного явления. Кроме того, не исключен приход второго бабьего лета за одну осень.

"Будет первое бабье лето, а, может, еще будет в октябре второе. Не значит, что оно наступит, но бывает такое в отдельные года", – резюмировал Варакин.

Ранее синоптики рассказали о погоде в России в сентябре. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура на всей территории страны будет выше нормы на один–два градуса.