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В мире

16:19

Singapore Airlines запустит "рейсы в никуда" – СМИ

за рубежом

Фото: AP Photo/Wong Maye-E

К концу октября сингапурская авиакомпания Singapore Airlines планирует запуск рейсов, в ходе которых самолеты будут возвращаться после полета в аэропорт вылета, сообщает Straits Times.

Таким образом компания хочет бороться с экономическими сложностями, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Лайнеры будут летать из аэропорта Чанги и обратно. Пассажиры проведут в пути примерно три часа.

Отмечается, что в Тайване также появились подобные рейсы из-за прерванного авиасообщения и закрытых границ.

Ранее сообщалось, что Зимбабве планирует с 1 октября возобновить международные рейсы. Для полетов путешественникам нужно будет иметь при себе справку об отрицательных результатах ПЦР-теста на COVID-19, выданную в течение 48 часов с даты отъезда.

Также сообщалось, что Гватемала восстановит авиасообщение с 18 сентября. С эпидемиологическими протоколами откроется международный аэропорт Аурора. Для воздушной гавани разработали меры социальной дистанции и санитарной безопасности, прорабатывается вопрос об открытии медицинского центра.

Россия обсуждает возобновление авиасообщения с Белоруссией с 1 октября

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