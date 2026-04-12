00:57

Транспорт

Движение перекроют около кладбищ в шести округах Москвы на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта будет перекрыто на Пасху, 12 апреля, с 06:00 до 16:00 в нескольких округах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, движение закроют на ряде улиц около кладбищ в некоторых районах Восточного, Юго-Западного, Южного, Северного, Западного, Северо-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округах.

В указанный период будет организована выделенная полоса в СЗАО на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышиха до съезда на Митинское кладбище. Также будет отменен левый поворот на разворотную площадку в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1.

Движение также будет закрыто в Волоколамском проезде – от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, в проезде Стратонавтов – в районе Волоколамского проезда, в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, а также на Кавказском бульваре – от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

Также ограничения будут действовать и в других местах. Полный список можно посмотреть здесь.

В пасхальные дни работа московского транспорта тоже изменится. В ночь с 11 на 12 апреля метро и МЦК продолжат ходить до 02:00. Кроме того, более 150 рейсов автобусов, электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30, а 16 ночных маршрутов проследуют по обычному графику.

Более 30 площадок фестиваля "Пасхальный дар" открылись в столице

Читайте также


Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

