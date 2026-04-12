Движение перекроют около кладбищ в шести округах Москвы на Пасху

Движение транспорта будет перекрыто на Пасху, 12 апреля, с 06:00 до 16:00 в нескольких округах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, движение закроют на ряде улиц около кладбищ в некоторых районах Восточного, Юго-Западного, Южного, Северного, Западного, Северо-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округах.

В указанный период будет организована выделенная полоса в СЗАО на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышиха до съезда на Митинское кладбище. Также будет отменен левый поворот на разворотную площадку в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1.

Движение также будет закрыто в Волоколамском проезде – от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, в проезде Стратонавтов – в районе Волоколамского проезда, в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, а также на Кавказском бульваре – от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

Также ограничения будут действовать и в других местах. Полный список можно посмотреть здесь.

В пасхальные дни работа московского транспорта тоже изменится. В ночь с 11 на 12 апреля метро и МЦК продолжат ходить до 02:00. Кроме того, более 150 рейсов автобусов, электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30, а 16 ночных маршрутов проследуют по обычному графику.