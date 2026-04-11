Благодатный огонь доставлен в Москву

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) привезла Благодатный огонь, сошедший в субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в московский аэропорт Внуково-3, сообщили РИА Новости в фонде.

Уточнялось, что широкой церемонии встречи во Внуково не планируется, однако огонь передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и 15 московским храмам.

Также по традиции огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, которое в этом году проходит в ночь с 11 на 12 апреля.

Представители фонда направились в Израиль 10 апреля. Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Днем 11 апреля делегация получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме и отправилась в аэропорт Бен-Гурион для того, чтобы доставить огонь в Москву самолетом "Валентина Терешкова".

Сама церемония схождения Благодатного огня прошла 11 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где о нем молился патриарх Иерусалимский Феофил III и представители духовенства, а также паломники.

Благодатный огонь в преддверии Пасхи ежегодно появляется в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня в Иерусалиме. Для этого верующие молятся в храме, а после в часовне ищут огонь и опечатывают ее. После этого патриарх Иерусалимский снимает торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в здание источников огня.

Затем патриарх входит в Кувуклию. Там гасят свет в ожидание чуда. Когда Благодатный огонь сходит, патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает его собравшимся в храме духовенству и мирянам. В числе которых – делегация Фонда Андрея Первозванного.