Епископ Силуан: важный признак приближения Второго пришествия – вражда в обществе

Важнейшим признаком приближения Второго пришествия Христа является вражда в обществе, заявил викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

Вместе с тем он опроверг информацию о том, что главным предвестьем является схождение или несхождение Благодатного огня.

"И один из самых главных признаков, и самых трагичных – это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе – это более очевидный признак", – отметил священнослужитель на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Епископ добавил, что Господь, будучи всемогущим, способен совершить чудо независимо от любых человеческих земных ограничений.

Он заключил, что главное чудо – это сама Пасха, которая совершается в каждом православном храме, а Благодатный огонь в Иерусалиме, "даст Бог, сойдет". Люди могут только предполагать, но Господь все управит по своей воле, добавил он.

Пасхальные мероприятия в этом году, включая церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, пройдут в ограниченном формате. Из-за ситуации с безопасностью святыни Старого города Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов.

Ранее в РПЦ призвали свести к минимуму использование священных символов на упаковочных материалах для пасхальной снеди, в том числе на обертках куличей и термопленке для яиц. Епископ Силуан отметил, что в этом вопросе следует повышать общую и церковную культуру, а также искать творческие способы решения задачи.