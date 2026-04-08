08 апреля, 17:01

Политика

В Госдуме не поддержали перенос выходных в честь 1 Мая на Пасхальную неделю

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Госдуме отрицательно высказались об инициативе введения дополнительных нерабочих дней на Пасху за счет переноса майских праздников. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С соответствующим предложением ранее обратился протоиерей Игорь Фомин. Согласно его идее, нерабочим должен стать период со среды перед Пасхой до среды после нее. В майские праздники выходным предлагалось оставить только 9-е число.

Как пояснил Нилов, 1 Мая является важным Праздником Весны и Труда, который имеет многолетние традиции, начавшиеся еще в СССР.

"Но правительство могло бы сделать Пасхальный святой понедельник (понедельник после Пасхи. – Прим. ред.) выходным днем, не нарушая баланс выходных дней, праздничных дней и рабочих дней, через перенос выходных дней накануне очередного года", – высказался парламентарий.

Вместе с тем депутат напомнил, что уже выдвигал подобный законопроект в нижнюю палату парламента, однако он не получил поддержки.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил сократить новогодние каникулы и сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Чиновник пояснил, что данная мера будет прежде всего полезна для дачников.

При этом зимние каникулы продолжительностью две недели Миронов назвал "перебором", добавив, что в мае отдохнуть "гораздо полезнее и приятнее".

Россиян ждут 19 рабочих дней в мае

