08 апреля, 18:53

Общество

В РПЦ призвали свести к минимуму изображение крестов на этикетках к Пасхе

Фото: 123RF.com/fotogigi85

По возможности необходимо сократить использование священных символов на упаковочных материалах для пасхальной снеди – в частности, на обертках куличей и термопленке для яиц, заявил викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

"Красный цвет, какие-то узоры – пожалуйста. Но изображать икону или крест, а потом это выкидывать – коробит, по крайней мере, верующего человека", – сказал он на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его мнению, в этом вопросе следует повышать как общую, так и церковную культуру и искать творческие способы решения задачи.

В свою очередь, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин считает, что при украшении пасхальных блюд важно соблюдать чувство меры. Он также добавил, что в этот день лучше направить усилия на помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее священник Владислав Береговой раскрыл тактику для победы в пасхальной битве яиц. Он рассказал, что следует бить самым острым кончиком яйца и максимально плотно зажать его в руке. Также нужно плотно удерживать яйцо, чтобы создавалось некоторое натяжение скорлупы.

Даниловский рынок оформили к Пасхе

религияобщество

