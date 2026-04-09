Благодатный огонь доставят в Россию 11 апреля

Благодатный огонь будет доставлен в Россию в Великую Субботу, 11 апреля, представителями Фонда Андрея Первозванного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Уточняется, что Благодатный огонь доставят в Москву самолетом "Валентина Терешкова". Уже вечером 11-го числа его смогут принять представители различных епархий. Лампады с ним направят в 15 столичных храмов, а также в свыше 50 российских городов.

Церемония схождения Благодатного огня пройдет 11 апреля. Сообщалось, что мероприятие состоится без участия паломников и туристов. Кроме того, другие святые места в старом Иерусалиме могут остаться закрытыми для большого числа людей.

Ранее в РПЦ опровергли, что главным предвестьем приближения Второго пришествия Христа является схождение или несхождение Благодатного огня. На самом деле им является вражда в обществе, указывал викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан.

