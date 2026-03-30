Церемония схождения Благодатного огня пройдет без участия паломников и туристов

Церемония схождения Благодатного огня пройдет 11 апреля без участия паломников и туристов, передает "Газета.ру" со ссылкой на полицию Израиля.

В заявлении говорится, что текущая обстановка не позволяет проводить массовые церемонии. Поэтому мероприятия пройдут в ограниченном и символическом формате. Кроме того, другие святые места в старом Иерусалиме останутся закрытыми для большого числа людей.

Ранее израильская полиция не пропустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

В совместном заявлении священнослужители осудили данный запрет и назвали его "непропорциональной мерой". После произошедшего скандала премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что латинский патриарх Иерусалима получил неограниченный доступ к храму Гроба Господня.

