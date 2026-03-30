FT: в Китае запретят хоронить умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов

В Китае намерены запретить хоронить умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов. Об этом сообщило издание Financial Times.

"Китай усиливает меры против семей, которые предпочитают хоронить умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов, так называемых квартирках для праха, вместо того чтобы платить за места на кладбищах", – говорится в сообщении.

По данным издания, соответствующий закон вступит в силу 31 марта.

Как отметила газета, жилые квартиры уже стали более выгодными для захоронений по сравнению с кладбищами. Стоимость участков оказалась почти недоступной.

Издание со ссылкой на подсчеты страховой компании SunLife в 2020 году подчеркнуло, что средние расходы на похороны в стране составили около 37 375 юаней (5 400 долларов). Они стали вторыми по величине в мире после Японии.

Ранее власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах. Городские власти приняли такое решение, исходя из высокого уровня грунтовых вод на 80% территории кладбища.

Владельцы захоронений оказались возмущены такой ситуацией. Некоторые из них выбрали эксгумацию своих близких и перенесли их останки в другое место.

