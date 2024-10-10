CNN Prima: в чешском городе Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить в гробах

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Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах. Из-за этого местные жители начали возмущаться, сообщает CNN Prima News.

"Сотни семей из Ждяра-над-Сазавой протестуют против того, что им не разрешают хоронить своих близких в гробу", – отмечается в сообщении.

Городские власти приняли такое решение, исходя из высокого уровня грунтовых вод на 80% территории кладбища. Владельцы захоронений возмущены такой ситуацией. Некоторые из них выбрали эксгумацию своих близких и перенесли их останки в другое место.

По словам авторов статьи, для нового кладбища не могут найти место, а на большинстве есть запрет на захоронения в гробах. Власти поясняют это тем, что в прошлом могильщики находили неразлагающиеся тела, поэтому было введено правило, по которому в могилы или рядом с ними можно ставить только урны с прахом.

Ранее в графстве Большой Манчестер в Великобритании нашли массовое захоронение, где находились более 300 тел. Большая часть из лежащих там – младенцы, рожденные без признаков жизни, и маленькие дети.

По данным СМИ, подобные могилы могут находиться по всей стране. Это объясняется тем, что вплоть до 1980-х годов ответственность за захоронение мертворожденных детей несли больницы, а не родители.

