Российские археологи раскрыли возраст захоронения детей за полярным кругом

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Археологи из Тюменского государственного университета раскрыли возраст захоронения детей за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Они считают, что погребальный комплекс работал со второй четверти XIX по начало XX века, сообщается в журнале "Археология Евразийских степей".

В 2016 году в Мамеевском археологическом микрорайоне ученые открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI. Во время раскопок через 2 года эксперты нашли 9 могильных сооружений с захоронением северных селькуп. Они приплывали в низовья реки Таз для ловли рыбы в XIX–XX веках.

В рамках дендрологического анализа археологи отобрали 39 образцов древесины из захоронений Нум-хибя-сихэри VIа, затем специалисты измерили ширину древесных колец. По словам авторов материала, дата работы Нум-хибя-сихэри VIа фиксируется со второй четверти XIX по начало XX века.

Ранее ученые нашли ответ на вопрос о падении города библейского Голиафа. Согласно Библии, город Геф сожгли арамеи, однако археологи отметили, что причиной разрушения стали более могущественные силы. Ученые провели анализ кирпича с места, где был город. Он показал, что все дома сгорели.

До этого китайские ученые обнаружили окаменелый фрагмент черепа пекинского человека. Его смогли идентифицировать при помощи технологий с компьютерной томографией и 3D-реконструкцей. Это оказалось первой окаменелостью человека эпохи плейстоцена, найденной на данном участке с 1973 года.

"Интервью": Филипп Смирнов – о найденных артефактах и работе археологов в столице