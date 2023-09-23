Китайские археологи нашли древний даосский храмовый комплекс

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Китайские археологи в провинции Хэбэй на севере Китая раскопали руины даосского храма времен династии Сун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Бэйцзин ваньбао".

Сообщается, что археологические работы велись экспедицией Института культурных памятников и археологии в уезде Уи.

Ученым удалось обнаружить земляной фундамент главного сооружения комплекса даосского храма, колодцы и печи. Помимо этого, найдены многочисленные артефакты, в том числе изделия из фарфора.

Как отметил директор департамента охраны культурных реликвий Уи Цзя Гуйху, эти археологические раскопки имеют большое значение для изучения распространения древней даосской культуры в Поднебесной.

Ранее археологи из Норвегии обнаружили золотой клад эпохи Меровингов недалеко от норвежского города Лиллехаммер. На этом месте раньше мог находиться языческий храм. Археологи нашли 35 золотых пластин размером примерно с ноготь и толщиной с бумажный лист.