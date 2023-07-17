Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 23:45

Наука

Китайские ученые обнаружили окаменелый фрагмент черепа пекинского человека

Фото: commons.wikimedia.org/Cicero Moraes

Фрагмент окаменелой теменной кости пекинского человека нашли в ходе раскопок Чжоукоудянь в пригороде Пекина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую академию наук (КАН).

Его смогли идентифицировать при помощи технологий с компьютерной томографией и 3D-реконструкцей. Это оказалось первой окаменелостью человека эпохи плейстоцена, найденной на данном участке с 1973 года.

Раскопанное место располагается в 70 метрах от участка №1, или стоянки Пекинского человека, где первый полный череп пекинского человека обнаружил китайский археолог Пэй Вэньчжун в 1929 году.

Представитель исследовательской группы отметил, что благодаря новой окаменелости ученые смогут изучить эволюцию человека в регионе.

Ранее в ходе раскопок в провинции Эль-Минья в Египте археологи обнаружили 22 захоронения, которые относятся к разным историческим периодам. Генсекретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири рассказал, что раскопки дали большие результаты в изучении истории этого места.

Перуанские археологи обнаружили мумию возрастом более 3 тыс лет

Читайте также

науказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика