Китайские ученые обнаружили окаменелый фрагмент черепа пекинского человека

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Фрагмент окаменелой теменной кости пекинского человека нашли в ходе раскопок Чжоукоудянь в пригороде Пекина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую академию наук (КАН).

Его смогли идентифицировать при помощи технологий с компьютерной томографией и 3D-реконструкцей. Это оказалось первой окаменелостью человека эпохи плейстоцена, найденной на данном участке с 1973 года.

Раскопанное место располагается в 70 метрах от участка №1, или стоянки Пекинского человека, где первый полный череп пекинского человека обнаружил китайский археолог Пэй Вэньчжун в 1929 году.

Представитель исследовательской группы отметил, что благодаря новой окаменелости ученые смогут изучить эволюцию человека в регионе.

Ранее в ходе раскопок в провинции Эль-Минья в Египте археологи обнаружили 22 захоронения, которые относятся к разным историческим периодам. Генсекретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири рассказал, что раскопки дали большие результаты в изучении истории этого места.

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