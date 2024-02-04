Ученые выяснили причины гибели города библейского Голиафа

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Ученые нашли ответ на вопрос о падении города библейского Голиафа. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно Библии, город Геф сожгли арамеи, однако археологи отметили, что причиной разрушения стали более могущественные силы. По информации из Писания, город располагался там, где сейчас находится Телль-эс-Сафи между израильскими городами Ашкелон и Бейт-Шемеш. В Библии была описана битва между Иудейским государством и филистимлянами, в которой сошлись Давид и Голиаф.

Там говорится, что Геф примерно в VIII веке до нашей эры разрушила армия арамейского царя Азаила. Однако ученые провели анализ кирпича с места, где был город. Он показал, что все дома сгорели.

В результате эксперты заключили, что город могли сжечь враги.

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