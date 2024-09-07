Times: массовое захоронение мертворожденных детей обнаружено в Великобритании

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Массовое захоронение, где находились более 300 тел, было найдено в графстве Большой Манчестер в Великобритании. Большая часть из лежащих там – младенцы, рожденные без признаков жизни, и маленькие дети, сообщает газета Times со ссылкой на представителей местного городского совета.

По данным СМИ, подобные могилы могут находиться по всей стране. Это объясняется тем, что вплоть до 1980-х годов ответственность за захоронение мертворожденных детей несли больницы, а не родители. Родившихся без признаков жизни детей нередко хоронили в общей могиле, обратили внимание журналисты, сославшись на данные благотворительной организации Sands, которая занимается проблемами детской смертности.

До этого массовые захоронения, в которых находились останки младенцев, находили в графствах Ланкашир и Девон, а также в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд.

В этот раз необозначенное массовое захоронение, внутри которого лежали 303 тела, обнаружили в городе Олдем. Там были найдены тела 146 мертворожденных младенцев, а также 128 маленьких детей и 29 взрослых. При этом удалось выяснить имена лишь 147 из них.

О существовании данного захоронения стало известно после обращения одной из местных жительниц к членам городского совета. Женщина искала своих братьев-близнецов, которые погибли в 1962 году. Один из них был рожден без признаков жизни, а другой умер спустя пять часов после рождения.

На том же кладбище были найдены еще три массовых захоронения, отметила газета.

Ранее археологи обнаружили в гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди 16-тонный саркофаг с сокровищами. Он мог принадлежать его сыну принцу Гао. В гробу были найдены оружие, доспехи, нефрит, пара золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тысяч бронзовых монет.