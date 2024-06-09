В гробнице сына первого императора династии Цинь обнаружили 16 тонн сокровищ

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В гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди обнаружили 16-тонный саркофаг с сокровищами, который мог принадлежать его сыну принцу Гао. Об этом сообщает портал Arkeonews.

По данным издания, в гробу археологи нашли оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тысяч бронзовых монет. Как отметили эксперты, захоронение может принадлежать сыну императора, другим наследникам или воину.

Саркофаг был обнаружен в "терракотовой армии". Отмечается, что император Цинь Шихуанди объединил разрозненные китайские провинции, инициировал возведение Великой Китайской стены и ввел единую систему письма.

Ранее археологи из Тюменского государственного университета раскрыли возраст захоронения детей за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Они считают, что погребальный комплекс работал со второй четверти XIX по начало XX века. В рамках дендрологического анализа археологи отобрали 39 образцов древесины из захоронений Нум-хибя-сихэри VIа, затем специалисты измерили ширину древесных колец.

До этого ученые нашли ответ на вопрос о падении города библейского Голиафа. Согласно Библии, город Геф сожгли арамеи, однако археологи отметили, что причиной разрушения стали более могущественные силы. Ученые провели анализ кирпича с места, где был город. Он показал, что все дома сгорели.

