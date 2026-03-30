30 марта, 15:51

В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя

Фото: depositphotos/anekoho​

В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя. Минздрав страны опубликовал соответствующее уведомление в Royal Government Gazette.

В стране давно запрещена продажа алкоголя пьяным, однако теперь названы конкретные критерии опьянения, а также утверждены три базовых теста, которые могут использовать сотрудники магазинов и баров.

Например, они могут попросить клиента дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти несколько метров по прямой с разворотом крутом в конце пройденного участка, а также постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую на высоте не ниже 15 сантиметров от пола, вслух отсчитывая секунды.

В случае если человек не справляется, его могут признать нетрезвым и отказать в продаже. Также к признакам опьянения относятся запах алкоголя, неустойчивая походка, проблемы с речью, резкие перепады настроения, агрессивность и снижение концентрации. В случае нарушения правил продажи заведениям и продавцам грозят крупные штрафы.

Ранее сообщалось, что российских водителей могут начать тестировать на опьянение по слюне. Проект постановления направлен на создание правовой базы для применения приборов, способных выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне.

Причем отказ от проверки не повлечет административной ответственности, в отличие от официального освидетельствования, а сами тесты будут проводиться исключительно с согласия водителя и с обязательной видеофиксацией процесса.

Однако автоюрист Дмитрий Славнов назвал эту инициативу "палкой о двух концах". По словам эксперта, подобная тема обсуждалась неоднократно: поднимался вопрос введения экспресс-тестов на опьянение, но их так и не ввели.

По мнению Славнова, если у инспектора ГИБДД есть сомнения в трезвости водителя, то он это отмечает сразу. В таком случае человека просят подуть в алкометр. На основе его показаний можно однозначно понять, везти ли гражданина в медучреждение на освидетельствование или нет, подчеркнул он.

Читайте также


за рубежом

Главное

Смогут ли россияне работать по 12 часов 6 дней в неделю?

12-часовой рабочий день может подойти только тем, кто имеет высокое качество жизни

Однако переход на шестидневку с 12-часовым рабочим днем полностью противоречит ТК

Читать
закрыть

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

