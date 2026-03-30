В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя. Минздрав страны опубликовал соответствующее уведомление в Royal Government Gazette.

В стране давно запрещена продажа алкоголя пьяным, однако теперь названы конкретные критерии опьянения, а также утверждены три базовых теста, которые могут использовать сотрудники магазинов и баров.

Например, они могут попросить клиента дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти несколько метров по прямой с разворотом крутом в конце пройденного участка, а также постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую на высоте не ниже 15 сантиметров от пола, вслух отсчитывая секунды.

В случае если человек не справляется, его могут признать нетрезвым и отказать в продаже. Также к признакам опьянения относятся запах алкоголя, неустойчивая походка, проблемы с речью, резкие перепады настроения, агрессивность и снижение концентрации. В случае нарушения правил продажи заведениям и продавцам грозят крупные штрафы.

Ранее сообщалось, что российских водителей могут начать тестировать на опьянение по слюне. Проект постановления направлен на создание правовой базы для применения приборов, способных выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне.

Причем отказ от проверки не повлечет административной ответственности, в отличие от официального освидетельствования, а сами тесты будут проводиться исключительно с согласия водителя и с обязательной видеофиксацией процесса.

Однако автоюрист Дмитрий Славнов назвал эту инициативу "палкой о двух концах". По словам эксперта, подобная тема обсуждалась неоднократно: поднимался вопрос введения экспресс-тестов на опьянение, но их так и не ввели.

По мнению Славнова, если у инспектора ГИБДД есть сомнения в трезвости водителя, то он это отмечает сразу. В таком случае человека просят подуть в алкометр. На основе его показаний можно однозначно понять, везти ли гражданина в медучреждение на освидетельствование или нет, подчеркнул он.

