30 марта, 17:02

Эксперт Муртазин: запрет оплаты сервисов Apple со счета телефона ударит по операторам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Запрет оплаты сервисов Apple со счета телефона ударит по операторам, заявил в беседе с Москвой 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что мобильный счет оператора является удобной возможностью для оплаты различных сервисов, однако отключение оплаты приложений в App Store не поможет бороться с VPN.

"Никуда не денутся подарочные карты App Store, которые используются для этих целей. Поэтому мера бьет исключительно по мобильным операторам, которые принимают платежи", – объяснил Муртазин.

Эксперт добавил, что Apple ушел из России и физически компании в стране нет. Владельцы iPhone, по его мнению, так или иначе смогут оплачивать необходимые приложения, но будут тратить больше денег, так как с подарочной картой покупатель платит на 10–20% больше.

"Также эти меры невозможно применить для Android, так как в этой операционной системе можно ставить приложения напрямую. Соответственно, в борьбе с этим нужно вводить уголовную ответственность за использование VPN, но это невозможно", – заключил аналитик.

Ранее СМИ сообщили, что пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона с 1 апреля. Утверждалось, что операторы "большой четверки" получили соответствующее указание на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

В качестве причины такого решения операторам указали на необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов. Возможность оплаты подписок и покупок в экосистеме Apple с мобильного счета сейчас доступна у МТС и "ВымпелКома" (бренд "Билайн"). У "Т2 Мобайл" (бренд T2) и "МегаФона" такая оплата осуществляется через партнеров.

технологииэксклюзив

