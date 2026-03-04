Форма поиска по сайту

04 марта, 12:24

Политика
"Ведомости": ряд депутатов ГД столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple

Некоторые депутаты Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ряд депутатов Госдумы столкнулись с блокировкой аккаунтов Apple. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на трех парламентариев.

Единственным политиком, который публично признался в таком уведомлении от американской компании, является сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин, против которого введены санкции. Он указал, что получил такое письмо на "старую заброшенную" почту, хотя сам никогда не пользовался продукцией Apple.

С его слов, в письме говорилось о "полном или частичном" совпадении данных его личности с данными из санкционного списка США или "другого правительства". Для решения проблемы пользователю предлагалось подтвердить личность.

Двое других депутатов, которые столкнулись с блокировкой, не стали раскрывать свою личность. Один из парламентариев получил уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, а второй получил такое же сообщение спонтанно.

В это же время некоторые депутаты рассказали журналистам, что у них нет каких-либо проблем с устройствами iPhone. Депутат Роза Чемерис заявила, что пользуется таким смартфоном, но у нее нет аккаунтов в Apple.

Аналогичный ответ дал парламентарий Виталий Милонов, который приобрел новый iPhone в 2025 году. При этом депутат раскритиковал новинку. Еще один неназванный представитель ГД специально оплатил покупку при представителе СМИ и получил чек.

Эксперты в беседе с журналистами рассказали, что в случае блокировки аккаунтов депутаты могут перейти на устройства на Android либо купить продукцию китайского Huawei. Кроме того, возможным обходом такого рода санкций может стать использование аккаунта с новым именем и привязкой его к другой стране.

Технически последующая верификация может привести к блокировке аккаунта, если человек находится под персональными санкциями. Но специалистам неизвестны подобные случаи.

Ранее некоторые пользователи устройств от Apple жаловались, что их заставляют подтвердить свою личность и прислать фото паспорта из-за совпадения имен с теми, кто попал в санкционные списки США и Евросоюза.

В ином случае устройство не дает ничего купить в App Store, также закрыт доступ к играм в Game Center, а многие не могли зайти в облачную галерею iCloud.

