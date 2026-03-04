Unilad: ресторан в Австралии оштрафовали за подачу детям средства от насекомых

Фото: 123RF.com/oleksandrsh

Ресторан в Австралии оштрафовали на 28 тысяч долларов после того, как официант подал детям средство от насекомых вместо клюквенного сока, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Unilad.

Средство от насекомых по ошибке выпили 12-летняя Ханна Лемин и 11-летняя Оливия. Мама девочек рассказала, что они сделали по глотку из стаканов, однако сразу выплюнули жидкость и пожаловались на "ядовитый" вкус.

Их отец не поверил им и попробовал напиток сам, однако тоже сразу выплюнул его из-за сильного неприятного вкуса. Семья решила обратиться к сотрудникам ресторана, однако персонал заявил, что это просто "старый клюквенный сок" и отказался показывать бутылку.

После того как мужчина настоял, ему все же показали, откуда наливали напиток. Оказалось, что в емкости находилось масло цитронеллы, которое используется как средство против насекомых. Семью напугало то, что часть жидкости была проглочена.

Девочек доставили в больницу для наблюдения, в результате у них было зафиксировано жжение в животе и покалывание, а также головная боль.

Экс-владельца ресторана Микеле Анджули признали виновным в продаже опасной пищи и нарушении требований безопасности. Суд обязал его выплатить штраф семье в размере 28 тысяч долларов.

Ранее в США супруги долгое время жаловались врачам на ухудшение здоровья, в том числе боли в груди и животе. Они установили видеокамеры на общей кухне и обнаружили, что их сосед в противогазе распылял на продукты вещество, которое похоже на средство от насекомых.

По словам пострадавшего, он обрабатывал не только овощи, фрукты и другую еду, но и кофеварку, а также консервы, специи и другие запасы из кладовки.

