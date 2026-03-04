Форма поиска по сайту

04 марта, 13:20

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное правительство приняло решение о проведении комплексного развития неэффективно используемых территорий нежилой застройки в ТиНАО. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Под программу подпадут четыре участка, общая площадь которых составляет 40,07 гектара. Они находятся в районе Внуково около станции Толстопальцево МЦД-4. В настоящее время на них расположены устаревшие объекты.

На территориях появится 174,56 тысячи квадратных метров недвижимости. В рамках проекта там построят современный жилой квартал с малоэтажными домами. Их общая площадь составит 83,52 тысячи квадратных метров. Кроме того, на участках возведут объекты общественно-делового назначения, включая офисы, торговый центр, спортивный комплекс и молочно-раздаточный пункт.

Дополнительно специалисты сделают перехватывающую парковку, рассчитанную на 295 мест. После реализации проекта во Внукове появится около 1,8 тысячи новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что современный районный центр появится в столичном Теплом Стане в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Здание расположится на участке площадью 0,95 гектара на Профсоюзной улице. В нем разместятся магазины, филиалы банков, учреждения досуга и спорта, кафе, а также другие объекты повседневного спроса.

Собянин: утверждены два проекта КРТ в районах Перово и Нагорный

