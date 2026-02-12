Собянин: Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил о лидирующей позиции Москвы в области площади и баланса застройки по программе комплексного развития территорий (КРТ). Пост мэр опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

Данная программа позволяет возвести новые современные жилые и рабочие кварталы, а также зоны отдыха на месте старых полузаброшенных заводов и пустырей, портящих облик города, напомнил градоначальник.

"Сейчас одобрены и находятся на разных стадиях реализации 179 проектов КРТ общей площадью свыше 1,6 тысячи гектара, где планируется возвести больше 33 миллионов квадратных метров недвижимости. Это даст городу в том числе около 386 тысяч рабочих мест", – отметил Собянин.

При этом к концу 2026 года столичные власти планируют увеличить количество проектов КРТ до 212, а также начать строительство еще около 900 тысяч "квадратов" недвижимости.

"Стабильному развитию города помогает своевременное и качественное предоставление госуслуг в сфере строительства. Основные из них переведены в электронный вид и выдаются в максимально удобном виде", – продолжил мэр.

Например, в прошлом году была введена новая форма договора – инфраструктурная. Это позволило синхронизировать этапы строительства жилой застройки с возведением соцобъектов, вводящихся в эксплуатацию с опережением.

Благодаря этому инвесторы уже обязались построить школы для почти 9 тысяч учеников, детские сады на более чем 5 тысяч детей, а также поликлиники и объекты улично-дорожной инфраструктуры.



Вместе с тем Собянин напомнил, что всего в 2025-м власти выдали 1 248 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений будущих зданий, что уже создало основу для реализации проектов на ближайшие 2 года и позволило инвесторам активно развивать свои инициативы.

Ранее строительство жилого дома по проекту КРТ стартовало в бывшей промзоне в столичном районе Западное Дегунино. Дом переменной этажности площадью 55,3 тысячи квадратных метров появится в Ильменском проезде.

Всего проектом предусмотрено строительство 239,2 тысячи "квадратов" жилой недвижимости, из которых 25,2 тысячи – для программы реновации. Кроме того, в квартале создадут 123,7 тысячи квадратных метров общественно-деловой инфраструктуры, в том числе объекты образования.