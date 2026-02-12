Форма поиска по сайту

12 февраля, 17:55

Спорт

Лыжница Непряева не вошла в топ-20 в раздельной гонке на 10 км на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла войти в топ-20 в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпиаде в Италии. Она прошла весь маршрут за 24 минуты 45 секунд и заняла 21-е место.

Первой оказалась шведская лыжница Фрида Карлссон, которая прошла дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды. Второй – также спортсменка из Швеции Эбба Андерсон, которая прошла маршрут на 46,6 секунды дольше. Замкнула тройку лидеров американка Джессика Диггинс. Ее отставание составило 49,7 секунды.

В итальянском Тезеро 10 февраля проходила квалификация для участия в спринтерской гонке классическим стилем. В результате Непряева и Савелий Коростелев не смогли отобраться на турнир.

Непряева должна была попасть в топ-30, чтобы выступить в четвертьфинале. Однако она заняла 36-ю позицию. Коростелев также не смог пробиться в рейтинг 30 лучших спортсменов на квалификации.

Олимпиада завершится 22-го числа. Всего до турниров были допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

