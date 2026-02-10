Лыжники Непряева и Коростелев не смогли пройти квалификацию в спринте на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем на Играх-2026 в Италии.

Квалификация проводилась в Тезеро. Непряева не смогла попасть в топ-30 спортсменов, которые будут выступать в четвертьфинале, заняв 36-ю позицию. Ее отставание от получившей первое место шведской лыжницы Линн Сван составило 15,39 секунды. Она прошла весь маршрут за 3 минуты 36,21 секунды.

Коростелев, который начинал соревноваться под 38-м номером, завершил квалификацию с результатом 3 минуты 19,88 секунды. Это не позволило и ему попасть в топ-30.

Четвертьфинальные гонки начнутся 10 февраля в 13:45 по московскому времени.

Вместе с тем в четвертый день Игр в соревнованиях саночниц выступит Дарья Олесик. Кроме того, фигурист Петр Гуменник представит короткую программу в мужском одиночном катании. Также в шорт-треке в квалификации на дистанции 500 метров выступит Алена Крылова, а на дистанции 1 000 метров – Иван Посашков.

Олимпиада завершится 22-го числа. Всего до турниров было допущено 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

