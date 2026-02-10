Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 февраля, 11:10

Спорт

Шесть российских спортсменов выступят в четвертый день ОИ-2026

Фото: ТАСС/EPA/ANDREA SOLERO

В четвертый день Олимпийских игр 2026 года выступят шесть российских спортсменов, сообщает News.ru со ссылкой на сайт ОИ.

Например, в лыжных гонках в спринте классическим стилем среди женщин выступит Дарья Непряева, среди мужчин – Савелий Коростелев.

В соревнованиях саночниц, которые продолжатся двумя финальными заездами, примет участие Дарья Олесик. Кроме того, фигурист Петр Гуменник представит короткую программу в мужском одиночном катании.

Помимо этого, в шорт-треке в квалификации на дистанции 500 метров выступит Алена Крылова, а на дистанции 1 000 метров – Иван Посашков. 12 февраля состоятся финальные забеги в этих дисциплинах.

Олимпийские игры будут проводиться в Италии до 22-го числа. Всего до турниров допустили 13 спортсменов из России. Они выступают в нейтральном статусе.

Ранее Гумменику запретили использовать на Олимпиаде песню из фильма "Парфюмер". Поводом стал отзыв разрешения правообладателем. Спортсмену сообщили об этом за три дня до начала соревнований.

Позднее сообщалось, что фигурист может выйти на лед под мелодию из фильма "Дюна", которую уже использовал в прошлогодней программе. Однако и этот вариант отпал по не связанным со спортом причинам.

В итоге тренер спортсмена рассказала, что ее подопечный выступит на Олимпиаде под вальс "Онегин 1805" Эдгара Акобяна.

спорт

