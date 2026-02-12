МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича за запрещенный шлем

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от Игр-2026 украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за отказа спортсмена соблюдать запрет на ношение шлема с изображением погибших украинских атлетов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выяснилось, что Гераскевич отказался идти на компромисс по поводу соблюдения правил комитета по самовыражению атлетов, несмотря на разговоры и личные встречи с ним. Последняя беседа между спортсменом и главой МОК Кирсти Ковентри проводилась утром 12 февраля.

В результате комитет отобрал у украинца аккредитацию. Гераскевич должен будет покинуть Олимпийскую деревню.

О том, что МОК запретил скелетонисту использовать на Олимпийских играх шлем с изображением погибших украинских спортсменов, стало известно 10 февраля. Атлет рассказал, что многие из тех, кто изображен на шлеме, были его друзьями.

МОК сослался на пункт 50.2 Олимпийской хартии. В нем говорится, что "на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда".

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Гераскевича и заявил, что правду "нельзя считать неудобной" или называть "политической демонстрацией на спортивном мероприятии".

