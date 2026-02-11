МОК запретил второму украинскому атлету носить шлем с политическими лозунгами

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар использовать шлем с политическим лозунгом для выступления на Олимпийских играх 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Она рассказала, что за неделю до начала соревнований ей пришло сообщение о том, что данная экипировка считается пропагандой. Спортсменка добавила, что сменила шлем из-за недостатка опыта, знаний и "уверенности". Сейчас на экипировку нанесен маленький украинский флаг.

До этого комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпиаде шлем с изображением погибших спортсменов, участвовавших в боевых действиях.

МОК сослался на пункт 50.2 Олимпийской хартии. В нем говорится, что на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная, расовая пропаганда.

