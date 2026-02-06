06 февраля, 06:57Спорт
Российский флаг вывесили во время хоккейного матча сборных США и Чехии на ОИ-2026
Фото: depositphotos/HeyingPhoto
Во время матча группового этапа женского олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Чехии на трибунах был замечен российский флаг. Об этом сообщил чешский спортивный портал Sport.cz.
Отмечается, что встреча завершилась уверенной победой американской команды со счетом 5:1.
На данный момент официальных комментариев от организаторов Игр или представителей сборных не поступало.
Ранее стало известно, что первые соревнования по керлингу на Олимпийских играх были прерваны из-за проблем с освещением на арене в Кортина-д'Ампеццо. Задержка продлилась пять минут, после чего состязания были продолжены.
ОИ проходят в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Россию на них представят 13 спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе.