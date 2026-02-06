Плюсовая температура ожидается в столице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Плюсовая температура может прийти в Москву в пятницу, 13 февраля. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Согласно прогнозам, на следующей неделе столица попадет в теплый сектор южного циклона. В таком случае в четверг, 12 февраля, температура резко повысится от минус 10 до 0 градусов. А 13-го числа столбики термометров могут подняться до 2 градусов тепла.

По словам Шувалова, в эти дни будет идти мокрый снег, выпадет 5–10 сантиметров осадков, поэтому возможна гололедица. Уже к вечеру субботы, 14 февраля, температура резко начнет понижаться и упадет до минус 15 градусов.

Как ранее заявил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, период экстремальных морозов в Москве завершился. По его мнению, вероятность повторения таких сильных холодов в мегаполисе до конца второй декады последнего месяца зимы крайне низка.

Однако весна, по прогнозам синоптиков, придет в столицу не раньше конца марта. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.

