ВСУ атаковали Энергодар при помощи артиллерии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ начали обстреливать город спутник Запорожской АЭС Энергодар из артиллерии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало. При этом в городе сохраняется опасность повторных ударов.

В середине декабря 2025 года стало известно, что энергоснабжение на ЗАЭС обеспечивалось за счет внешней линии электропередачи после огневого воздействия. Из-за атаки была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

В январе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добилось соглашения с Россией и Украиной о введении локального режима прекращения огня возле Запорожской АЭС. Это позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи на ЗАЭС.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о старте ремонта на резервной линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1", обеспечивающей электроснабжение Запорожской АЭС.