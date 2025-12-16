Энергоснабжение ЗАЭС обеспечивается по одной линии из-за огневого воздействия

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии электропередачи в результате огневого воздействия, сообщается в телеграм-канале станции.

Уточняется, что в результате атаки была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

"Внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии – ВЛ "Днепровская", – указано в сообщении.

При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС сохранено. Вместе с тем не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков, ситуация находится под полным контролем. Радиационный фон на станции в норме, а также соответствует природным значениям.

В настоящий момент специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ. Ремонтно-восстановительные мероприятия будут начаты, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее ЗАЭС на несколько часов оставалась без внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. В работу были введены резервные дизель-генераторы. При этом все системы безопасности функционировали штатно, а персонал ЗАЭС контролировал параметры работы оборудования.

