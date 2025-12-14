01:23Происшествия
Подачу электроэнергии приостановили в нескольких округах Херсонской области
Фото: depositphotos/gyn9037
В 13 муниципальных округах Херсонской области введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Херсонэнерго".
Отключение связано с необходимостью срочных восстановительных работ на поврежденном энергооборудовании.
Сроки полного возобновления подачи электроэнергии в компании не уточнили.
До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе произошло частичное отключение электроэнергии.
По его словам, причины произошедшего в настоящий момент уточняются. Оперативные службы проводят переключения на резервные источники питания.