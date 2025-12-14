Подачу электроэнергии приостановили в нескольких округах Херсонской области

Фото: depositphotos/gyn9037

В 13 муниципальных округах Херсонской области введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Херсонэнерго".

Отключение связано с необходимостью срочных восстановительных работ на поврежденном энергооборудовании.

Сроки полного возобновления подачи электроэнергии в компании не уточнили.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе произошло частичное отключение электроэнергии.

По его словам, причины произошедшего в настоящий момент уточняются. Оперативные службы проводят переключения на резервные источники питания.