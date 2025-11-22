Мэр Пухов: инфраструктура Энергодара не пострадала в результате обстрела ВСУ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Инфраструктура и жилой сектор Энергодара – города-спутника Запорожской АЭС – не пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Ранее он сообщал о комбинированном ударе артиллерией и беспилотниками по жилому району Энергодара, в результате которого был ранен мужчина.

Однако, по словам Пухова, информация о разрушениях инфраструктуры не поступала.

"Все службы несут дежурство в усиленном режиме и готовы к реагированию на любую нештатную ситуацию", – заявил мэр.

Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, на самой Запорожской АЭС все в порядке. Но обстрел территории вблизи города все еще продолжается.

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция в Европе с шестью энергоблоками, находится в Энергодаре на левом берегу Днепра. Осенью 2022 года она перешла в собственность РФ.

В середине ноября ВСУ нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, в результате была повреждена подстанция Васильевской РЭС.