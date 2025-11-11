Форма поиска по сайту

11 ноября, 14:28

Политика

Режим тишины в районе ЗАЭС завершен

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС завершено после восстановления обеих линий внешнего энергоснабжения станции, заявила ТАСС директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина.

По ее словам, в настоящее время украинские военные обстреливают береговую линию Энергодара – спутника ЗАЭС, при этом сам город атакам не подвергается.

"Последние сутки над территорией города фиксируются дроны противника", – добавила Яшина.

Режим тишины рядом с ЗАЭС ввели 7 ноября при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это позволило провести ремонт для укрепления подключений станции к внешнему энергоснабжению.

В конце сентября ЗАЭС была отключена от последней высоковольтной линии внешнего электроснабжения "Днепровская" из-за огневого воздействия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Технологические системы объекта не пострадали, подачу питания организовали за счет запасных дизель-генераторов.

"Росатом" ведет подготовку для возобновления работы станции, однако решение о ее пуске еще не принято.

Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

