В "Росатоме" рассказали о возможности возобновления работы Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

"Росатом" ведет все подготовительные работы для возобновления работы Запорожской АЭС. Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что решение о пуске станции еще не принято. В данный момент нельзя назвать точные сроки ввода станции в работу.

Запорожская АЭС была отключена от последней высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская" 23 сентября. Сейчас питание станции осуществляется через запасные дизель-генераторы.

Пресс-служба ЗАЭС уточнила, что отключение "Днепровской" произошло из-за огневого воздействия украинских военных. Несмотря на это, технологические системы не пострадали.

При этом 10 октября стало известно, что ЗАЭС продолжает получать энергообеспечение за счет резервных источников питания. Сотрудники станции проводят постоянный контроль всех ключевых параметров для обеспечения безопасной работы станции.

Также гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на ЗАЭС начался ремонт поврежденных линий электропередачи (ЛЭП). По его словам, это стало возможным после установления локальных зон прекращения огня.