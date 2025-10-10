ЗАЭС продолжила работать за счет резервных источников питания

Фото: телеграм-канал "ЗАЭС. Официально"

Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает получать энергообеспечение за счет резервных источников питания. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Электроснабжение собственных нужд станции все так же обеспечивается с помощью резервных дизель-генераторов. Агрегаты работают надежно, топлива достаточно", – передает РИА Новости слова директора.

Яшина добавила, что сотрудники ЗАЭС проводят постоянный контроль всех ключевых параметров для обеспечения безопасной работы станции.

23 сентября Запорожская АЭС была отключена от последней высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская", которая питала станцию. Питание АЭС организовали через запасные дизель-генераторы.

Пресс-служба станции пояснила, что отключение "Днепровской" произошло из-за огневого воздействия украинских военных. Несмотря на это, технологические системы Запорожской АЭС не пострадали.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины восстановление питания ЗАЭС.