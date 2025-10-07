ЗАЭС назвала обстрелы ВСУ попыткой эскалации ситуации

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Провокационные обстрелы ВСУ территории у Запорожской АЭС и Энергодара направлены на эскалацию ситуации. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ЗАЭС и Энергодар в понедельник, 6 октября, вновь подверглись артиллерийским обстрелам. Прилет пришелся на район пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра станции. В результате ЧП никто не пострадал.

"Подобные провокационные обстрелы преследуют единственную цель – создание искусственной угрозы ядерной безопасности. Удар по району пожарной части, объекту, критически важному для реагирования на любые внештатные ситуации, является откровенно террористическим актом", – приводит слова Яшиной РИА Новости.

По ее словам, украинская сторона пытается запугать мирное население.

Ранее сотрудники МАГАТЭ подтвердили артобстрелы в районе ЗАЭС. Несколько артиллерийских снарядов попали в район за пределами периметра станции, а в местах их падения загорелись сухие растения.

В свою очередь, Владимир Путин указал на попытки ВСУ наносить удары по территории Запорожской АЭС. Глава государства назвал подобные удары опасной игрой.