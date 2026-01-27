Форма поиска по сайту

27 января, 12:39

Транспорт

Москвичей призвали не парковать машины вдоль дорог 27 января из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Водителям не рекомендуется парковать автомобили вдоль дорог в Москве 27 января, так как из-за снегопада городские службы проводят работы по уборке. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Москвичей призвали пересесть на метро. Так получится сэкономить время и поддержать город. Если на машине все же нужно ехать, то следует отложить поездку на более позднее время, заявили в ведомстве.

Водителям посоветовали двигаться по дорогам плавно, избегать резких маневров и торможений. Также следует увеличить дистанцию.

"Очистите машину от снега перед поездкой. Не обгоняйте и не подрезайте снегоуборочную технику", – добавили в департаменте.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи 27 января. Утром в столице зафиксировали 11 миллиметров осадков, что стало рекордом за последние 30 лет.

При этом городской транспорт работает бесперебойно. Диспетчеры в реальном времени следят за погодой и работой маршрутов, а столичные службы убирают снег с приоритетом для общественного транспорта.

Городские службы Москвы ликвидируют последствия мощного снегопада

транспортпогодагород

