"Гастрономическая посылка" будет отправлена космонавтам на МКС

Гастрономическая посылка для экипажа корабля "Союз МС-29" впервые отправится на Международную космическую станцию (МКС), сообщили ТАСС организаторы гастрономического проекта "Первые в космосе".

Посылку собрали Институт гастрономии Сибирского федерального университета и бренд-шеф ресторанной группы Bellini Роман Чемеренко.

В рамках проекта также состоится онлайн-ужин "Земля – МКС". Шеф-повар White Rabbit Family Владимир Мухин проведет авторский гастрономический ужин, к которому в прямом эфире присоединится экипаж станции. Космонавты вместе с шефом будут экспериментировать со вкусами и делиться впечатлениями.

Проект приурочен к 65-летию полета Юрия Гагарина. Организаторы – госкорпорация "Роскосмос", Институт гастрономии СФУ и Агентство в сфере космоса, образования и науки "Просто космос". Запуск корабля запланирован на лето 2026 года.

Ранее российский космонавт Андрей Федяев рассказал, что накануне старта к МКС приготовил для своих коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома традиционный русский борщ. По словам командира экипажа Джессики Меир, получилось "очень вкусно".