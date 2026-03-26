26 марта, 07:57

Адвокат Полат: отсутствие актрисы Эрчел в Турции не помешает процессу по делу о наркотиках

Фото: кадр из сериала "Постучись в мою дверь"; режиссеры – Алтан Денмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан; производство – MF Yapim

Отсутствие в Турции актрисы Ханде Эрчел, фигурирующей в качестве подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, не окажет влияния на юридический процесс. Об этом в беседе с РИА Новости заявила адвокат Айшегюль Полат.

Как пояснила юрист, пребывание подозреваемого за границей не становится препятствием для следствия, поскольку тесты могут установить факт употребления запрещенных веществ в прошлом, независимо от местонахождения человека.

"Юридический процесс и то, как он будет продвигаться, зависят от результатов анализов и наличия улик", – добавила Полат.

О выдаче ордера на арест Эрчел стало известно 25 марта. Причем, по заявлению самой артистки, об этом она узнала из новостей. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" выразила готовность дать показания после возвращения в Турцию.

Всего в рамках данного дела генпрокуратура страны задержала 14 человек, а еще двоих объявила в розыск. Среди задержанных числятся предприниматели Хакан и Керим Сабанджи, актриса Гюзиде Дуран, экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас и другие.

