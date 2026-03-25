Актрису сериала "Постучись в мою дверь" хотят арестовать по делу о наркотиках

Суд в Турции выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел, известной по роли Эды в сериале "Постучись в мою дверь". Ее подозревают в употреблении наркотиков, передала газета Sabah.

Актриса, которая сейчас находится за границей, сообщила, что узнала об ордере из новостей. Она также добавила, что готова дать показания после возвращения в Турцию.

По данным генпрокуратуры Стамбула, в рамках этого дела уже задержаны 14 человек, еще двое объявлены в розыск. Среди задержанных также числятся предприниматели Хакан и Керим Сабанджи, актриса Гюзиде Дуран, экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас и другие.

В случае положительных результатов теста на наркотики суд может принять решение об их аресте или применить иные меры ответственности.

В феврале этого года актер турецкого сериала "Дети рая" Исмаил Хаджиоглу лишился главной роли после задержания и признания в употреблении наркотиков. Правоохранители на тот момент задержали 17 подозреваемых в употреблении запрещенных веществ. Среди них оказался Хаджиоглу.

До этого в употреблении наркотиков признался актер турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгер. Его задержали в Стамбуле 5 января во время антинаркотического рейда.

Актер раскаялся из-за произошедшего и пообещал, что больше не будет употреблять наркотики. Он также указал, что не передавал никому запрещенные вещества и не принимал участия в подобного рода "вечеринках".