Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 08:29

Политика

В МИД заявили об увеличении числа ударов по субъектам РФ со стороны ВСУ в перемирие

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число ударов по субъектам РФ во время перемирия в зоне СВО. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он обратил внимание, что эти действия привели к росту числа пострадавших. Атакованы были не менее 20 субъектов России, в том числе и те, которые находятся далеко от зоны спецоперации. Среди них Московский регион, Чеченская Республика, Чувашия.

"За прошедшую неделю более 230 мирных жителей пострадали, из которых 25 погибли от рук украинских боевиков", – указал дипломат.

По словам Мирошника, Украина целенаправленно наносила удары по гражданским объектам в густонаселенных районах, стремясь нанести большой ущерб жителям России.

Перемирие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, действовало с 8 по 11 мая.

Изначально в Минобороны РФ сообщали о режиме тишины с 8-го по 10-е число, однако позже при посредничестве США сроки были скорректированы, а также согласован обмен пленными в формате "1 000 на 1 000".

ВС РФ строго соблюдали прекращение огня. При этом украинская сторона продолжила наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и гражданским объектам в регионах России.

В ответ на эти нарушения российские военнослужащие действовали зеркально. Всего, по информации Минобороны на 11 мая, было зафиксировано 23 802 случая нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

Киев продолжил наносить удары по гражданским объектам в регионах РФ, несмотря на перемирие

Читайте также


политика

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика