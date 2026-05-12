12 мая, 09:28

IOL: в ЮАР мужчина заподозрил свою мать в колдовстве и обезглавил ее

Фото: 123RF.com/joseh51

В ЮАР 47-летний мужчина заподозрил свою мать в колдовстве и обезглавил ее, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание IOL.

Трагедия произошла в июле прошлого года в поселении Кака Локейшн. Семья готовилась провести традиционную церемонию, когда злоумышленник приехал в родовое поместье. В ходе застолья между ним и его 68-летней матерью произошла ссора.

По словам представителя полиции Йолисы Мголоделы, мужчина во время преступления находился в состоянии алкогольного опьянения: он начал обвинять мать в колдовстве, а затем достал нож и нанес ей смертельные ранения, после чего обезглавил.

Правоохранители задержали преступника, его признали виновным не только в убийстве, но и в распространении ложных обвинений. Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Также ему пожизненно запретили владеть оружием.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который во время ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

