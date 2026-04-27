27 апреля, 11:02

Происшествия

Обвиняемый в убийстве женщины на западе Москвы был вооружен арбалетом, битой и 2 ножами

Фото: MAX/"Столичный СК"

Обвиняемый в убийстве женщины на западе города был вооружен арбалетом, бейсбольной битой и не менее чем двумя ножами. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Следствие установило, что вооруженный местный житель зашел в коммерческое помещение на Верейской улице и избил ранее незнакомую женщину битой. Уточняется, что удары наносились по конечностям пострадавшей. Затем нападавший не менее пяти раз ударил женщину ножом. От травм потерпевшая скончалась на месте ЧП, а злоумышленник скрылся.

По месту жительства обвиняемого выявили значительное количество, предположительно, холодного оружия. В ходе допроса обвиняемый сознался в содеянном, с его участием проведена проверка показаний на месте. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Кроме того, СК будет ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители обнаружили тело женщины с множеством ножевых ранений в помещении на западе Москвы вечером 25 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). О мотивах фигуранта ничего не сообщалось.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

