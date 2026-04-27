ТАСС: топ-менеджер "Яндекса" Лойтер погиб во время рыбалки под Волгоградом

Топ-менеджер зарубежного направления компании "Яндекс" Сергей Лойтер погиб во время рыбалки в акватории Волги в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Одним из трех погибших рыбаков в Светлоярском районе Волгоградской области является Сергей Лойтер", – указал собеседник журналистов.

По предварительной версии, четверо мужчин ушли на рыбалку в район хутора Громки 24 апреля. Возвращаясь на лодке, они перестали выходить на связь. Затем в двух километрах от места рыбалки нашли тело одного из мужчин. Позднее удалось найти еще два тела, поиски четвертого продолжаются.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта"). По версии СМИ, моторная лодка могла перевернуться из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным журналистов, среди погибших, кроме Лойтера, фигурирует водитель руководителя торгово-промышленной группы "БИС" Александра Назарова Игорь Прохоров. Самого Назарова еще не нашли.

